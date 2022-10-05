Отопительный сезон 2022: как самостоятельно рассчитать размер субсидии

Кабинет Министров Украины расширил список лиц, которые могут получать субсидии. Как рассчитать размер субсидии – в материале ТСН.ua

В этом отопительном сезоне субсидии будут рассчитывать по новому принципу — будет применяться экстерриториальный принцип, не предусматривающий при расчете субсидии «привязку» к месту жительства человека.

Украинцы могут самостоятельно определить, какой будет сумма начисленной субсидии.

Как рассчитать размер субсидии на 2022 год

Размер субсидии – это разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг в пределах социальных норм и нормативов и объемом обязательного платежа.

Чтобы определить размер обязательного платежа, нужно:

Определить средний совокупный доход домохозяйства за месяц исходя из доходов семьи за период, за который они учитываются.

Разделить доход на количество людей в домохозяйстве.

Получившуюся сумму поделить на прожиточный минимум установленный на 1 января того года, с которого назначается субсидия (по состоянию на 1 января 2022 года он составлял 2 393 гривны), а полученную сумму поделить на 2.

От полученной суммы определить 20%. Это будет индивидуальный процент обязательного платежа.

После чего средний совокупный доход домохозяйства в течение месяца умножить на полученный индивидуальный процент обязательного платежа. Это будет обязательная часть платежа (в пределах социальных норм) – сумма, которую домохозяйство способно платить самостоятельно. Разница между стоимостью коммунальных услуг (в рамках социальных норм) и этим обязательным платежом составляет размер субсидии.

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Стоимость услуг сверх установленных социальных нормативов семья платит самостоятельно.

За какой период исчисляется доход семьи

Если субсидия назначается с начала отопительного сезона, то принимается во внимание доход за I – II квартал текущего года (январь – июнь). Если за неотапливаемый период – с III по IV кварталы предыдущего календарного года (июль – декабрь). Субсидия назначается не со стартом отопительного или неотапливаемого сезона — берется доход за два квартала, предшествующие месяцу, предшествующему месяцу обращения за назначением жилищной субсидии.

Если доходы в виде пенсий

В таком случае с начала отопительного сезона доходы учитываются в размере начисленной пенсии за август текущего года. С начала неотапливаемого сезона доходы учитываются в размере начисленной пенсии за март текущего года.

Если субсидия назначается не с начала отопительного и неотапливаемого сезона — учитывается размер ее начисления за месяц, предшествующий месяцу, предыдущему к месяцу, из которого назначается жилищная субсидия.

Как рассчитывается субсидия для переселенцев

Для начисления субсидии учитываются доходы переселенцев, размеры взносов/платежей, цен от предоставлятелей коммунальных услуг, тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Для предоставления субсидий переселенцы должны предоставить следующие документы:

заявление,

паспорт, идентификационный код,

справку о приобретении статуса внутренне перемещенного лица,

документы, закрепляющие право на получение льгот,

сведения о семейных доходах,

информацию о лицах, проживающих в доме/квартире.

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