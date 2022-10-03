Вырастут ли коммунальные тарифы в октябре, сколько будут платить украинцы

Некоторые тарифы будут оставаться неизменными до конца войны, поскольку на их повышение установлен мораторий. На большинство коммунальных тарифов моратория нет, поэтому они могут вырасти до окончания отопительного сезона.

Тарифы заморожены, но не все

В июле Верховная Рада приняла правительственный закон №7427, которым установила мораторий на повышение тарифов на тепловую энергию (ее производство, транспортировку), на услуги по ее поставке, а также на поставки горячей воды, на услуги по распределению природного газа. Заморозка тарифов на указанные коммунальные услуги вводится на период действия военного положения в Украине и 6 месяцев после его завершения. Разницу в тарифах поставщикам будет платить государство.

Тарифы на газ

Около 98% бытовых потребителей газа сейчас клиенты госкомпании НАК Нафтогаз Украины. С 1 мая миллионы домохозяйств автоматически были переведены к этому поставщику и получают газ по фиксированному тарифу 7,96 грн за кубометр. Ожидается, что таким тарифом останется, по крайней мере, до конца апреля 2023 года.

Цены на электроэнергию

Цены на электроэнергию для бытовых потребителей в октябре остались прежними. Еще в апреле Кабмин принял постановление N 453, продолжающее действие прежних тарифов на электроэнергию до 31 октября 2022 года. Поэтому еще хотя бы в октябре стоимость электроэнергии для бытовых потребителей будет оставаться неизменной.

Тарифы на электроэнергию в октябре зависят от месячных объемов потребления и зафиксированы на уровне:

при объеме потребления до 250 кВт-ч в месяц – 1,44 грн/кВт-ч,

при объеме потребления свыше 250 кВт-ч – 1,68 грн/кВт-час.

Пока неизвестно, продолжит ли правительство действие фиксированных тарифов и дальше. В Украине хотят увеличить тариф на передачу электроэнергии. На стоимость электричества для бытовых потребителей это не скажется, однако новые цены будут заложены в себестоимость производства товаров.

Тарифы на воду

Тарифы на централизованное водоснабжение (холодную воду) и водоотвод устанавливает Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) по согласованию с органами местного самоуправления. В последний раз эти тарифы повысились с 1 января 2022 года. В Украине нет единого тарифа на воду и канализацию, они разные в разных областях Украины. С нового года стоимость воды может измениться.

Тарифы на вывоз бытовых отходов

Некоторые органы местного самоуправления планируют поднять этот тариф, некоторые - поднимают. Это связано с тем, что составляющая этого тарифа где-то до 50% состоит из горюче-смазочных материалов, стоимость которых возросла.

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