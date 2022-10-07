МВФ предоставит Украине дополнительные 1,3 млрд долларов финансовой помощи: куда направят средства

Общее финансирование от МВФ с начала войны составит 2,7 млрд. долларов.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что Международный валютный фонд (МВФ) принял решение о выделении дополнительных 1,3 млрд долларов финансовой помощи.

Об этом глава правительства написал в телеграмм-канале.

По его словам, полученный транш Украина направит на:

поддержку обороноспособности,

выплаты пенсий и социальных программ,

а также для усиления устойчивости экономики.

"Спасибо союзникам, которые помогают нам выстоять в борьбе за независимость и свободу Украины. Ценим такую поддержку и работаем над ее расширением. На следующий год ожидаем новой большой программы МВФ, а также финансирования от США, ЕС и других стран G7", — прокомментировал Шмигаль.

Он добавил, что в целом с начала полномасштабной войны России международные партнеры Украины предоставили около 20 млрд долларов. Поэтому, по словам Шмигаль, правительство сможет своевременно финансировать все необходимые расходы.

Всемирный банк предоставит Украине дополнительное финансирование

4 октября Министр финансов Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (Украина, Беларусь и Молдова) Аруп Банерджи 4 октября подписали Соглашение о предоставлении Украине третьего дополнительного финансирования. Сумма кредита составляет 529,9 млн. долларов США.

По инфомрацижу Минэкономики, средства будут направлены в общий фонд Государственного бюджета Украины на возмещение выплат на оплату труда сотрудников бюджетной сферы, обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, поддержку малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий и т.д.

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