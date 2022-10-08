В окупованому Мелітополі стався потужний вибух

Що саме спричинило "бавовну" для окупантів — поки не відомо.

В ніч проти 8 жовтня в окупованому російськими військами Мелітополі стався потужний вибух.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами звук вибуху було чутно близько опівночі.

"Неспокійна ніч для окупантів у Мелітополі. Пролунав гучний вибух", - зазначив мер та додав, що подробиці уточнюються."

Про "бавовну" для окупантів у Мелітополі минулого разу повідомляли 6 жовтня. Тоді у місті лунали сильні вибухи, а над північною його частиною здіймався густий дим.

Час розплати наближається: партизани отримали списки фейкових виборчих комісій у Мелітополі

Читайте також: