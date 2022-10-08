Взрыв на Крымском мосту: в России оценили масштабы ущерба

Во всероссийском союзе страховщиков заявили, что ущерб в результате взрыва на Крымском мосту составляет 200-500 миллионов рублей.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ со ссылкой на заявление страховщиков.

"ВСС оценивает ущерб от ЧП на Крымском мосту в сумму 200-500 миллионов рублей. У ВСС нет информации о действующих договорах страхования в отношении инфраструктуры Крымского моста. Как правило, государственное имущество не страхуется", — сообщает пресс-служба союза.

Напомним, сегодня, 8 октября, на Крымском мосту около 6:00 произошел мощный взрыв. По предварительным данным, вспыхнула якобы цистерна с топливом. Пожар продолжается несколько часов, из-за чего россияне не могут установить масштабы разрушений.

Читайте также: