Вибух на Кримському мосту: в Росії оцінили масштаби збитків

У всеросійському союзі страховиків заявили, що збитки внаслідок вибуху на Кримському мосту становлять 200-500 мільйонів рублів.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ з посиланням на заяву страховиків.

"ВСС оцінює збитки від НП на Кримському мосту на суму 200-500 мільйонів рублів. У ВСС немає інформації про договори страхування, які діють щодо інфраструктури Кримського мосту. Як правило, державне майно не страхується", - повідомляє прес-служба спілки.

Нагадаємо, сьогодні, 8 жовтня, на Кримському мосту близько 6:00 стався потужний вибух. За попередніми даними, спалахнула нібито цистерна із паливом. Пожежа триває уже кілька годин, через що росіяни не можуть встановити масштаби руйнувань.

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