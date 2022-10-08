Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вибух на Кримському мосту: в Росії оцінили масштаби збитків

Дата публікації
Перегляди
2570
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Вибух на Кримському мосту: в Росії оцінили масштаби збитків

Фото: Associated Press

Страховики оцінили збитки внаслідок пошкодження Кримського мосту.

У всеросійському союзі страховиків заявили, що збитки внаслідок вибуху на Кримському мосту становлять 200-500 мільйонів рублів.   

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ з посиланням на заяву страховиків.

"ВСС оцінює збитки від НП на Кримському мосту на суму 200-500 мільйонів рублів. У ВСС немає інформації про договори страхування, які діють щодо інфраструктури Кримського мосту. Як правило, державне майно не страхується", - повідомляє прес-служба спілки.

Нагадаємо, сьогодні, 8 жовтня, на Кримському мосту близько 6:00 стався потужний вибух. За попередніми даними, спалахнула нібито цистерна із паливом. Пожежа триває уже кілька годин, через що росіяни не можуть встановити масштаби руйнувань.

Читайте також:

Катівні, знущання та вбивства: нові подробиці про злочини росіян в Україні - Єнін

Катівні, знущання та вбивства: нові подробиці про злочини росіян в Україні - Єнін

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2570
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація