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Росіяни обстріляли Нікопольський район з "Градів": прилетіло майже 80 снарядів

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Росіяни обстріляли Нікопольський район з "Градів": прилетіло майже 80 снарядів

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Люди внаслідок ворожої атаки не постраждали.

У ніч проти 8 жовтня армія Російської Федерації вкотре обстріляла Нікопольський район на Дніпропетровщині. Окупанти вдарили з "Градів" по трьох громадах: Червоногригорівській, Марганецькій та Мирівській. Випустили майже 80 снарядів. 

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За словами керівника ОВА, люди внаслідок ворожої атаки не постраждали.

У Марганецькій громаді внаслідок ворожої атаки сталася пожежа. Її вдалося ліквідувати. Росіяни пошкодили приватні будинки, господарські споруди та лінії електропередач. На подвір'ях місцевих мешканців внаслідок ворожих атак загинуло понад 30 свійських тварин. 

© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

У Мирівській громаді пошкоджено приватні оселі, господарські споруди, автобусна зупинка, газогін та електромережі. 

У Червоногригорівській громаді майже 500 сімей лишилися без світла. Аварійні бригади уже стали до роботи. 

© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, розпочалася 227 доба широкомасштабного вторгнення. Армія Російської Федерації веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках, ЗСУ відбили атаки біля багатьох населених пунктів. Ударів противника зазнали понад 20 населених пунктів. 

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Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
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