Вибух на Кримському мосту: Росія постачала мостом близько 75% резервів - експерт

У Криму розташовано багато військових об'єктів, які забезпечують Росії постачання озброєння, зокрема, на південь України.

Військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в телемарафоні проаналізував ситуацію з вибухом на Кримському мосту.

Він зазначив, що пошкодження мосту важливе, бо до 75% резервів для війни Росія постачала на окуповані території саме цією переправою.

"Ключ до деокупації півдня України загалом, він, в тому числі, і в окупованому Криму. Тому що багато військових об'єктів, з яких, чи то здійснюється зліт авіації, чи перекидаються ракети, вони розташовані якраз в Криму. Для нас дуже важливо зривати будь яке забезпечення. І те, що відбулося, як мінімум, це пригальмує перекидання російських військ. І я думаю, що в перспективі створить передумови, аби у російських військових на півдні України виникало ще більше проблем", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні, 8 жовтня, на Кримському мосту близько 6:00 стався потужний вибух. За попередніми даними, спалахнула нібито цистерна із паливом. Пожежа триває уже кілька годин, через що росіяни не можуть встановити масштаби руйнувань.

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