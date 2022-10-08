Взрыв на Крымском мосту: Россия поставляла мостом около 75% резервов — эксперт

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в телемарафоне проанализировал ситуацию со взрывом на Крымском мосту.

Он отметил, что повреждение моста важно, потому что до 75% резервов для войны Россия поставляла на оккупированные территории именно этой переправой.

"Ключ к деоккупации юга Украины в целом, он, в том числе, и в оккупированном Крыму. Потому что много военных объектов, с которых, осуществляется либо взлет авиации, либо перекидываются ракеты, они расположены как раз в Крыму. Для нас очень важно срывать любое обеспечение. И то, что произошло, как минимум, это притормозит перекидывание российских войск. И я думаю, что в перспективе создаст предпосылки, чтобы у российских военных на юге Украины возникало еще больше проблем", — отметил он.

Напомним, сегодня, 8 октября, на Крымском мосту около 6:00 произошел мощный взрыв. По предварительным данным, вспыхнула якобы цистерна с топливом. Пожар продолжается несколько часов, из-за чего россияне не могут установить масштабы разрушений.

Читайте также: