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В Енергодарі після вибухів знову зникла електрика

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В Енергодарі після вибухів знову зникла електрика

Фото: "Енергоатом"

Електрика також відсутня у навколишніх населених пунктах.

У суботу, 8 жовтня, у тимчасово окупованому Енергодарі, де розташована Запорізька АЕС, трапився вибух після чого у місті та навколишніх населених пунктах зникла електрика.  

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

"Зараз після чергового вибуху пропало світло в Енергодарі", - йдеться у повідомленні. 

Місцеві мешканці повідомляють, що росіяни почали обстріл з промислової зони та яхт клубу.

Мер Енергодара Дмитро Орлов також опублікував інформацію про відсутність електроенергії, зазначивши, що лише півтори години тому вдалося відновити постачання після минулого знеструмлення.

Терор росіян на Запорізькій АЕС

Окупанти продовжують перебувати на території атомної станції, щоразу провокуючи нові загрози ядерної небезпеки не лише для України, а й для Росії та країн Європи.

Так нещодавно з'явилася інформація, що окупанти замінували два блоки ЗАЕС, а також об'єкти інфраструктури міста.

Російські окупаційні війська здійснюють морально-психологічний тиск на працівників Запорізької АЕС. Працівників станції погрозами змушують укладати трудові договори з "Росатомом".

Також стало відомо, що росіяни 30 вересня викрали гендиректора ЗАЕС Ігоря Мурашова дорогою від станції до Енергодара. Автівку зупинили, його самого силоміць затримали та із зав'язаними очима відвезли в невідомому напрямку. 3 жовтня окупанти відпустили гендиректора АЕС.

Згодом в МАГАТЕ заявили, що Ігор Мурашов більше не працюватиме на атомній станції.

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Дата публікації
Перегляди
446
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