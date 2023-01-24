Нидерланды планируют приобрести для Украины 18 танков Leopard 2 — Рютте

Марк Рютте отметил, что если покупка танков для Украины имеет смысл в большем пакете с другими государствами, такими как Финляндия и Португалия, то "мы готовы рассмотреть этот вопрос".

Правительство Нидерландов рассматривает возможность покупки уже арендованных у Германии танков Leopard 2, чтобы потом подарить их Украине.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мы взяли их (танки Leopard 2 – ред.) в аренду (у Германии – ред.), следовательно, мы можем их купить. Так что мы можем их подарить (Украине – ред.)", – объяснил он.

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Рютте отметил, что если покупка танков для Украины имеет смысл в большем пакете с другими государствами, такими как Финляндия и Португалия, то "мы готовы рассмотреть этот вопрос".

В то же время премьер Нидерландов подчеркнул, что решение еще не принято.

Напомним, что, по информации издания Spiegel, Германия наконец-то согласилась на поставку в Украину танков Leopard. Руководство ФРГ и в частности канцлер Олаф Шольц долго сомневались с принятием такого решения.

В Bloomberg писали, что разрешение на реэкспорт немецких танков Leopard 2 в Украину Берлин предоставит завтра, 25 января.

Ранее в СМИ писали, что Шольц готов дать разрешение только тогда, когда США отправят в Украину собственные танки Abrams, однако в Берлине опровергли эту информацию.

Сегодня в Sky News Arabia написали, что президент США Джо Байден якобы согласился передать 10 танков Abrams Украине, чтобы повлиять на Германию.

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