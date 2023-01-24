Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Нідерланди планують придбати для України 18 танків Leopard 2 - Рютте

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
978
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Нідерланди планують придбати для України 18 танків Leopard 2 - Рютте

Фото: Associated Press

Марк Рютте зазначив, що якщо купівля танків Україні має сенс у більшому пакеті з іншими державами, такими як Фінляндія та Португалія, то "ми готові розглянути це питання".

Уряд Нідерландів розглядає можливість купівлі вже орендованих у Німеччини танків Leopard 2, щоб потім подарувати їх Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Ми взяли їх (танки Leopard 2 – ред.) в оренду (у Німеччині – ред.), отже, ми можемо їх купити. Отже ми можемо їх подарувати (Україні – ред.)", - пояснив він.

Рютте зазначив, що якщо купівля танків Україні має сенс у більшому пакеті з іншими державами, такими як Фінляндія та Португалія, то "ми готові розглянути це питання".

Водночас прем'єр Нідерландів наголосив, що рішення ще не ухвалене.

Нагадаємо, що, за інформацією видання Spiegel, Німеччина нарешті погодилася на постачання до України танків Leopard. Керівництво ФРН і зокрема канцлер Олаф Шольц довго вагалися з ухваленням такого рішення.

У Bloomberg писали, що дозвіл на реекспорт німецьких танків Leopard 2 до України Берлін надасть завтра, 25 січня.

Раніше у ЗМІ писали, що Шольц готовий надати дозвіл лише тоді, коли США відправлять до України власні танки Abrams, проте в Берліні заперечили цю інформацію.

Сьогодні у Sky News Arabia написали, що президент США Джо Байден нібито погодився передати 10 танків Abrams Україні, щоб вплинути на Німеччину.

Звільніть "Леопардів!: вже і НАТО вмовляє Німеччину дати Україні танки

Звільніть "Леопардів!: вже і НАТО вмовляє Німеччину дати Україні танки

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
978
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація