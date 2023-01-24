Нідерланди планують придбати для України 18 танків Leopard 2 - Рютте

Марк Рютте зазначив, що якщо купівля танків Україні має сенс у більшому пакеті з іншими державами, такими як Фінляндія та Португалія, то "ми готові розглянути це питання".

Уряд Нідерландів розглядає можливість купівлі вже орендованих у Німеччини танків Leopard 2, щоб потім подарувати їх Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Ми взяли їх (танки Leopard 2 – ред.) в оренду (у Німеччині – ред.), отже, ми можемо їх купити. Отже ми можемо їх подарувати (Україні – ред.)", - пояснив він.

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Рютте зазначив, що якщо купівля танків Україні має сенс у більшому пакеті з іншими державами, такими як Фінляндія та Португалія, то "ми готові розглянути це питання".

Водночас прем'єр Нідерландів наголосив, що рішення ще не ухвалене.

Нагадаємо, що, за інформацією видання Spiegel, Німеччина нарешті погодилася на постачання до України танків Leopard. Керівництво ФРН і зокрема канцлер Олаф Шольц довго вагалися з ухваленням такого рішення.

У Bloomberg писали, що дозвіл на реекспорт німецьких танків Leopard 2 до України Берлін надасть завтра, 25 січня.

Раніше у ЗМІ писали, що Шольц готовий надати дозвіл лише тоді, коли США відправлять до України власні танки Abrams, проте в Берліні заперечили цю інформацію.

Сьогодні у Sky News Arabia написали, що президент США Джо Байден нібито погодився передати 10 танків Abrams Україні, щоб вплинути на Німеччину.

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