Швейцария хочет разрешить реэкспорт оружия в Украину

Комитет по вопросам политики безопасности Национального совета Швейцарии большинством голосов поддержал предложение реэкспорта военных материалов и оборудования в определенных случаях.

Об этом заявила пресс-служба швейцарского парламента, — пишет Укринформ.

"Комиссия по политике безопасности Национального совета Швейцарии 14 голосами против 11 приняла представление и депутатскую инициативу по реэкспорту военной техники", — говорится в сообщении.

Следует предусмотреть возможность отзыва действующих «деклараций о запрете реэкспорта», которую подписывают покупатели швейцарского оружия, в случае определенного органами ООН нарушения международного запрета на применение силы, в частности, в случае российско-украинской войны.

Депутатская инициатива предусматривает, что право на запрет реэкспорта оружия должно стать недействительным, если есть уверенность в том, что вооружение было отправлено в Украину в связи с российско-украинской войной. Эта правка объявляется срочной и будет действовать до 31 декабря 2025 года.

В комиссии по политике безопасности считают, что Швейцария должна оказывать больше поддержки Украине, а предложенные изменения не нарушают закон о нейтралитете, поскольку речь идет не о прямом экспорте техники. Меньшинство же заявляет, что реэкспорт швейцарского вооружения в Украину проблематичен с точки зрения нейтралитета, в частности, по принципу равного отношения.

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Помощь Украине от разных стран

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о помощи Украине от Франции и Финляндии.

Ранее Германия анонсировала весенний пакет военной помощи Украине на 1 миллиард евро.

Также и США объявили о новом пакете военной помощи для Украины.

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