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Путин не разговаривал с Зеленским несколько лет - Песков

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Путин не разговаривал с Зеленским несколько лет - Песков

Фото: ТСН.ua

Российская пропаганда утверждает, что между украинским и российским президентом не было контактов уже много лет.

Российский диктатор Владимир Путин не разговаривал с украинским лидером Владимиром Зеленским несколько лет.

Об этом заявив пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, - сообщает рупор российской пропаганды РИА Новости.

На вопрос вестника манипуляций, верно ли понимать, что уже несколько лет у Путина не было ни личных, ни телефонных контактов с Зеленским, Песков ответил: "Верно". 

Напомним, что 11 июля 2019 года Зеленский провел свой первый официальный 20-минутный телефонный разговор с президентом РФ Путиным. Стороны обсудили продолжение переговоров в "нормандском формате". 

9 декабря 2019 г. в рамках "нормандского формата" состоялись неформальные переговоры между Зеленским и Путиным, во время которых обсудили российско-украинскую войну и газовые контракты между двумя государствами. 

Уже в 2022 году Зеленский заявил, что готов выйти на ринг с Путиным. "Настоящий мужчина, если он хочет передать кому-то сообщение или если хочет набить ему морду — он делает это сам", - сказал украинский президент. 

Напомним, что в марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последние два года государство даже не десятки раз обращалось к России с инициативой переговоров, однако РФ ни разу не подтвердила возможность встречи.

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Дата публикации
Просмотры
6342
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