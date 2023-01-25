Путін не розмовляв із Зеленським кілька років — Пєсков

Російська пропаганда стверджує, що між українським та російським президентом не було контактів уже багато років.

Російський диктатор Володимир Путін не розмовляв з українським лідером Володимиром Зеленським кілька років.

Про це заявив прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє рупор російської пропаганди РІА Новини.

На запитання вісника маніпуляцій, чи правильно розуміти, що вже кілька років у Путіна не було ні особистих, ні телефонних контактів із Зеленським, Пєсков відповів: "Вірно".

Нагадаємо, що 11 липня 2019 року Зеленський провів свою першу офіційну 20-хвилинну телефонну розмову з президентом РФ Путіним. Сторони обговорили продовження переговорів у "нормандському форматі".

9 грудня 2019 р. у рамках "нормандського формату" відбулися неформальні переговори між Зеленським та Путіним, під час яких обговорили російсько-українську війну та газові контракти між двома державами.

Вже 2022 року Зеленський заявив, що готовий вийти на ринг із Путіним. "Справжній чоловік, якщо він хоче передати комусь повідомлення або якщо хоче набити йому морду, він робить це сам", — сказав український президент.

Нагадаємо, що у березні 2022 року президент України Володимир Зеленський заявив, що за останні два роки держава навіть не десятки разів зверталася до Росії з ініціативою переговорів, проте РФ жодного разу не підтвердила можливість зустрічі.

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