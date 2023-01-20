Германия анонсировала весенний пакет военной помощи Украине на 1 миллиард евро

По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, акцент в ближайшее время будет сделан на противовоздушной обороне.

Министр обороны ФРГ анонсировал весенний пакет военной помощи Украине в 1 миллиард евро.

Об этом заявил новый министр обороны ФРГ Борис Писториус по результатам заседания Контактной группы по обороне Украины в немецком Рамштайне, передает "Укринформ".

"Мы говорим в целом о весеннем пакете стоимостью свыше 1 млрд евро", — проинформировал Писториус, добавив, что общая стоимость оказанной Германской военной помощи превысит 3,3 миллиарда евро.

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По словам Писториуса, акцент в ближайшее время будет сделан на противовоздушной обороне.

"Приоритет №1 – это ПВО, ПВО и еще раз ПВО. Особенно учитывая боеприпасы", — сказал глава Бундесвера.

Германия, по его словам, отправит в Украину систему Patriot, еще 7 САУ Gepard по запасам промышленности, последующие системы Iris-T SLM и управляемые ракеты к ним. Все это включая логистику и обучение солдат, уточнил он, добавив, что обучение на БМП и Patriot начнется в конце января.

Дальнейшая помощь в стадии подготовки, отметил Писториус.

Ситуацию в Украине глава Минобороны ФРГ описал как "чрезвычайно драматичную" и отметил, что "надо исходить из того, что это продлится еще месяцы". По его словам, это требует от партнеров дальнейшей поддержки Украины, и Германия не прекратит такую поддержку. Министр напомнил о подготовке к отправке в 40 БМП Marder и отметил, что это синхронизированный с другими партнерами шаг.

Писториус впервые присутствовал на встрече в Рамштайне, поскольку назначен министром обороны только накануне. Он признался, что был поражен решимостью стран помогать Украине в ее борьбе против захватчиков.

Напомним, Писториус сообщил, что участники заседания в Рамштайне 20 января не приняли решение о поставках танков в Украину.

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