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В России снова закончились запасы иранских беспилотников — разведка Британии

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В России снова закончились запасы иранских беспилотников — разведка Британии

Фото: Associated Press

оккупанты будут искать варианты пополнения запасов.

Россия снова исчерпала запасы иранских дронов, которыми атакует Украину. Москва будет стремиться пополнить ресурс дрони.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

"Хотя это оружие не имеет хороших результатов в уничтожении намеченных целей, Россия, вероятно, рассматривает его как полезную ловушку, которая может отвлечь украинскую систему ПВО от более эффективных российских крылатых ракет", — считают британские разведчики.

В сводке отмечают, что сообщений об использовании иранских днонов-камикадзе в Украине не поступало примерно с 15 февраля 2023 года.

До этого украинские Вооруженные силы сообщали, что с конца января по начало февраля было сбито не менее 24 БПЛА Shahed-136. Кроме того, десятки были уничтожены в первые несколько дней.

Напомним, по информации издания Der Spiegel, Пекин и Москва якобы ведут переговоры о закупке 100 ударных беспилотников, которые могут быть доставлены уже в апреле. Сообщается, что компания Bingo согласилась производить и опробовать 100 прототипов беспилотников ZT-180 перед поставкой их Министерству обороны России.

В свою очередь, CNN. пишет, что в Китае правительство не подтверждает информацию СМИ о том, что страна снабжает беспилотниками России. Сообщения СМИ, которые писали о якобы поддержке РФ со стороны страны, опровергают.

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Дата публикации
Просмотры
353
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