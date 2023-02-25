В России снова закончились запасы иранских беспилотников — разведка Британии

Россия снова исчерпала запасы иранских дронов, которыми атакует Украину. Москва будет стремиться пополнить ресурс дрони.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

"Хотя это оружие не имеет хороших результатов в уничтожении намеченных целей, Россия, вероятно, рассматривает его как полезную ловушку, которая может отвлечь украинскую систему ПВО от более эффективных российских крылатых ракет", — считают британские разведчики.

В сводке отмечают, что сообщений об использовании иранских днонов-камикадзе в Украине не поступало примерно с 15 февраля 2023 года.

До этого украинские Вооруженные силы сообщали, что с конца января по начало февраля было сбито не менее 24 БПЛА Shahed-136. Кроме того, десятки были уничтожены в первые несколько дней.

Напомним, по информации издания Der Spiegel, Пекин и Москва якобы ведут переговоры о закупке 100 ударных беспилотников, которые могут быть доставлены уже в апреле. Сообщается, что компания Bingo согласилась производить и опробовать 100 прототипов беспилотников ZT-180 перед поставкой их Министерству обороны России.

В свою очередь, CNN. пишет, что в Китае правительство не подтверждает информацию СМИ о том, что страна снабжает беспилотниками России. Сообщения СМИ, которые писали о якобы поддержке РФ со стороны страны, опровергают.

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