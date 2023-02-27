В Хмельницком раздался повторный взрыв: находитесь в укрытиях

Продолжается тревожная ночь на 27 февраля 2023 года.

В Хмельницком раздался повторный взрыв.

Об этом заявил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

"Оставайтесь в укрытиях!", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Хмельницком раздался взрыв.

Также читайте Атака на Киев: в воздушном пространстве столицы обнаружены вражеские объекты

Напомним, что в Хмельницкой области тоже объявлена воздушная тревога.

Добавим, что раньше в Запорожье раздались взрывы.

Заметим, что раньше на Черниговщине работало ПВО. Украинские военные сбили один вражеский беспилотник.

Позже появилась информация о еще одном сбитом беспилотнике.

А потом -- третий сбитый дрон.

Добавим, что в двух районах Киевской области были слышны взрывы. Украинцев предупредили об опасности. В области работает ПВО.

Читайте также:

Сколько раз за этот год украинцы слышали звуки воздушной тревоги