У Хмельницькому пролунав повторний вибух: перебувайте в укриттях

Триває тривожна ніч проти 27 лютого 2023 року.

У Хмельницькому пролунав повторний вибух.

Про це заявив очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"Залишайтеся в укриттях!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше у Хмельницькому пролунав вибух.

Нагадаємо, що у Хмельницькій області теж оголошена повітряна тривога.

Додамо, що раніше у Запоріжжі пролунали вибухи.

Зауважимо, що раніше на Чернігівщині працювало ППО. Українські військові збили один ворожий безпілотник.

Пізніше з'явилася інформація про ще один збитий безпілотник.

А потім - і третій збитий дрон.

Додамо, що у двох районах на Київщині було чути вибухи. Українців попередили про небезпеку. В області працює ППО.

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