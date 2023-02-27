Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Хмельницькому пролунав повторний вибух: перебувайте в укриттях

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
2794
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Хмельницькому пролунав повторний вибух: перебувайте в укриттях

Фото: ТСН.ua

Триває тривожна ніч проти 27 лютого 2023 року.

У Хмельницькому пролунав повторний вибух.

Про це заявив очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. 

"Залишайтеся в укриттях!", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що раніше у Хмельницькому пролунав вибух. 

Нагадаємо, що у Хмельницькій області теж оголошена повітряна тривога

Додамо, що раніше у Запоріжжі пролунали вибухи

Зауважимо, що раніше на Чернігівщині працювало ППО. Українські військові збили один ворожий безпілотник. 

Пізніше з'явилася інформація про ще один збитий безпілотник

А потім - і третій збитий дрон

Додамо, що у двох районах на Київщині було чути вибухи. Українців попередили про небезпеку. В області працює ППО. 

Читайте також:

Скільки разів за цей рік українці чули звуки повітряної тривоги

Скільки разів за цей рік українці чули звуки повітряної тривоги

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2794
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація