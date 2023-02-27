У Хмельницькому пролунав повторний вибух: перебувайте в укриттях

Триває тривожна ніч проти 27 лютого 2023 року.
У Хмельницькому пролунав повторний вибух.
Про це заявив очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
"Залишайтеся в укриттях!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше у Хмельницькому пролунав вибух.
Нагадаємо, що у Хмельницькій області теж оголошена повітряна тривога.
Додамо, що раніше у Запоріжжі пролунали вибухи.
Зауважимо, що раніше на Чернігівщині працювало ППО. Українські військові збили один ворожий безпілотник.
Пізніше з'явилася інформація про ще один збитий безпілотник.
А потім - і третій збитий дрон.
Додамо, що у двох районах на Київщині було чути вибухи. Українців попередили про небезпеку. В області працює ППО.
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