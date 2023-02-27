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У Хмельницькому пролунав третій вибух: не залишайте укриття

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У Хмельницькому пролунав третій вибух: не залишайте укриття

Триває тривожна ніч 27 лютого 2023 року

У Хмельницькому знову пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.

У місті та області триває повітряна тривога.

"Ще один вибух! Не залишайте укриття!", - написав у соціальних мережах очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. 

Нагадаємо, що раніше у Хмельницькому пролунав вибух. 

А потім і наступний вибух. 

Нагадаємо, що у Хмельницькій області теж оголошена повітряна тривога

Додамо, що раніше у Запоріжжі пролунали вибухи

Зауважимо, що раніше на Чернігівщині працювало ППО. Українські військові збили один ворожий безпілотник. 

Пізніше з'явилася інформація про ще один збитий безпілотник

А потім - і третій збитий дрон

Додамо, що у двох районах на Київщині було чути вибухи. Українців попередили про небезпеку. В області працює ППО. 

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Дата публікації
Перегляди
1995
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