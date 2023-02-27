У Хмельницькому пролунав третій вибух: не залишайте укриття

У Хмельницькому знову пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.

У місті та області триває повітряна тривога.

"Ще один вибух! Не залишайте укриття!", - написав у соціальних мережах очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

Нагадаємо, що раніше у Хмельницькому пролунав вибух.

А потім і наступний вибух.

Нагадаємо, що у Хмельницькій області теж оголошена повітряна тривога.

Додамо, що раніше у Запоріжжі пролунали вибухи.

Зауважимо, що раніше на Чернігівщині працювало ППО. Українські військові збили один ворожий безпілотник.

Пізніше з'явилася інформація про ще один збитий безпілотник.

А потім - і третій збитий дрон.

Додамо, що у двох районах на Київщині було чути вибухи. Українців попередили про небезпеку. В області працює ППО.