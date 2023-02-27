Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россия ночью атаковала Украину дронами: сколько сбили

Россия ночью атаковала Украину дронами: сколько сбили

Фото: скриншот с видео

Российские войска атаковали Украину 14 дронами-камикадзе.

Ночью 27 февраля российская армия атаковала Украину дронами, 11 из 14 удалось сбить.

Об этом сообщил Генеральный штаб.

Сообщается, что оккупанты накрыли территории северных и западных областей страны 14 БпЛА типа Shahed.

"Предварительно 11 дронов данного типа сбили украинские силы противовоздушной обороны", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в результате российских ударов по Хмельницкому ночью 27 февраля есть погибший и раненые. Враг атаковал город с использованием беспилотников, сообщил утром городской голова Александр Симчишин.

Поздно вечером, 26 февраля, тревога охватила несколько областей Украины, в частности Киев и Киевскую область. Сообщалось об атаке ударных дронов врага. В некоторых регионах работали силы ПВО.

Преступное сотрудничество - Иран готовится послать России тысячу беспилотников и ракет

Преступное сотрудничество - Иран готовится послать России тысячу беспилотников и ракет

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
5528
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация