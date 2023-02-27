Россия ночью атаковала Украину дронами: сколько сбили

Ночью 27 февраля российская армия атаковала Украину дронами, 11 из 14 удалось сбить.

Об этом сообщил Генеральный штаб.

Сообщается, что оккупанты накрыли территории северных и западных областей страны 14 БпЛА типа Shahed.

"Предварительно 11 дронов данного типа сбили украинские силы противовоздушной обороны", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в результате российских ударов по Хмельницкому ночью 27 февраля есть погибший и раненые. Враг атаковал город с использованием беспилотников, сообщил утром городской голова Александр Симчишин.

Поздно вечером, 26 февраля, тревога охватила несколько областей Украины, в частности Киев и Киевскую область. Сообщалось об атаке ударных дронов врага. В некоторых регионах работали силы ПВО.

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