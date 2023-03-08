Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Дочь Поляковой страстно поцеловала бойфренда на фоне Эйфелевой башни и нарвалась на хейт

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
2836
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Дочь Поляковой страстно поцеловала бойфренда на фоне Эйфелевой башни и нарвалась на хейт

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

В частности, пользователей возмутилf подпись, которую Мария оставила к фотографии.

Дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария Полякова поделилась с поклонниками свежими снимками из своего недавнего уик-энда в Париже.

Как известно, в столице Франции Мария вместе с бойфрендом Артуром встретила свое 18-летие. Итак, девушка решила разместить несколько свежих фотографий со своего праздника. В частности, Маша показала, как гуляла с Артуром возле Эйфелевой башни, а затем на фоне архитектурного памятника слилась в нежном поцелуе с избранником.

Маша Полякова с бойфрендом / © instagram.com/mashapolyakova
Маша Полякова с бойфрендом / Фото: instagram.com/mashapolyakova

"Хочу жить, а не выживать", — подписала фотографии Мария и нарвалась на критику своих подписчиков.

Маша Полякова / © instagram.com/mashapolyakova
Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

"Да, в Париже выжить нелегко", "В Украине каждая обычная украинская семья хочет жить, а не выживать. Хочет жить в мирной, независимой, свободной Украине под мирным небом!", "Это кто там выживает? И тебе не стыдно?" .

Отметим, что дочери Оли Поляковой находятся в Лондоне, где учатся и живут. Ранее старшая дочь артистки Мария делилась, как вместе с бойфрендом Артуром варила борщ в лондонском общежитии.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2836
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация