Дочь Поляковой страстно поцеловала бойфренда на фоне Эйфелевой башни и нарвалась на хейт

В частности, пользователей возмутилf подпись, которую Мария оставила к фотографии.
Дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария Полякова поделилась с поклонниками свежими снимками из своего недавнего уик-энда в Париже.
Как известно, в столице Франции Мария вместе с бойфрендом Артуром встретила свое 18-летие. Итак, девушка решила разместить несколько свежих фотографий со своего праздника. В частности, Маша показала, как гуляла с Артуром возле Эйфелевой башни, а затем на фоне архитектурного памятника слилась в нежном поцелуе с избранником.
"Хочу жить, а не выживать", — подписала фотографии Мария и нарвалась на критику своих подписчиков.
"Да, в Париже выжить нелегко", "В Украине каждая обычная украинская семья хочет жить, а не выживать. Хочет жить в мирной, независимой, свободной Украине под мирным небом!", "Это кто там выживает? И тебе не стыдно?" .
Отметим, что дочери Оли Поляковой находятся в Лондоне, где учатся и живут. Ранее старшая дочь артистки Мария делилась, как вместе с бойфрендом Артуром варила борщ в лондонском общежитии.
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