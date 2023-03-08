69-летняя Ким Бейсингер озадачила видом лица после пластической операции

Американская актриса Ким Бейсингер решила кое-что изменить в своей внешности с помощью пластических хирургов.

На днях звезда фильма "Девять с половиной недель" посетила baby-shower своей дочери от Алека Болдуина Айрленд. Интересно, что на вечеринке в честь будущего ребенка модели не было замечено ни самого Болдуина, ни его новой жены.

Ким Бейсингер и Микки Рурк в ленте "Девять с половиной недель" (1986 год)

Когда Бейсингер покидала стриптиз-клуб, в котором Айрленд устроила baby-shower, звезда попала в объективы папарацци вместе со своим бойфрендом, парикмахером Митчем Стоуном, пишет DailyMail.

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Оскароносная актриса для вечеринки дочери выбрала деловой кэжуал – Бейсингер была в темно-синем костюме, элегантной черной блузке и черных туфлях.

Поклонники отметили, что внешность Бейсингер заметно изменилась. Секс-символ 90-х несколько подтянула скулы.

"Она должна была просто состариться естественно. Я думаю, она была бы все еще красивой, просто старше", "Сделанные щеки и подбородок выглядят плохо", "Я думал, что Микки Рурк", "Старейте изящно. Это грустно, потому что она все еще была бы хороша, если бы не сделала этого", "Она очень похожа на Микки Рурка. Так грустно, что люди чувствуют необходимость сделать это с собой", — пишут в комментариях разочарованные поклонники Бейсингер.

Напомним, что недавно блогерша Алина Шаманская показала, как выглядела до пластических операций.

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