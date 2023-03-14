Деревопад і проблеми зі світлом: у Києві сильний вітер накоїв лиха (фото)

В КМДА кажуть, що світло може зникати не через вітер, а через стабілізаційні відключення.

У Києві сильний вітер накоїв лиха: падають дерева та спостерігаються проблеми зі світлом.

Про це повідомляють кияни у Мережі.

У КМДА у коментарі ТСН.ua повідомили, що світло може зникати не через вітер, а через стабілізаційні відключення.

В Департаменті муніципальної безпеки КМДА інформації про постраждалих від вітру та повалені дерева поки немає. Там лише зазначають, що попередили киян про сильні пориви вітру.

Кияни скаржаться на повалені вітром дерева

Містяни у соцмережах скаржаться на повалені дерева через сильний вітер.

Вітер сьогодні зробив мешканцям будинку на вулиці Болбочана, 4 неприємний сюрприз. Просто у дворі впало велике дерево.

Фото: телеканал Київ

На вулиці Половецькій дерево впало просто на проїжджу частину.

Внаслідок падіння дерева ніхто з людей не постраждав.

Дерево, яке впало від сильного пориву вітру на вулиці Половецькій, вже прибрали з проїжджої частини.

"Працівники КП УЗН Шевченківського району вже розкряжували і прибрали дерево", - повідомили нам в КО "Київзеленбуд".

Що кажуть у Київзеленбуді

У комунальному об’єднанні "Київзеленбуд" сайту ТСН.ua повідомили, що у них немає звернень про повалені дерева від сильного вітру. "В нашу аварійну-диспетчерську не надходили такі повідомлення. Можливо, дерева постраждали на прибудинкових територіях, там має відреагувати її балансоутримувач – ЖЕК або ОСББ. Також можливо, що дерева впали від сильного вітру біля підприємств. Тоді на місце падіння викликають КАРС – київська аварійно-рятувальна служба або рятувальників ДСНС Києва", - розповіли нам в КО "Київзеленбуд".

У яких районах діють стабілізаційні відключення

Киянка Валентина пише, що у них у мікрорайоні Академмістечко вже протягом другої години блимає світло. Жінка переживає, аби не згоріли електроприлади.

Дописувач з Троєщини повідомляє, що на вулиці Закревського взагалі зникло світло. Водночас Деснянського району в списках від ДТЕК немає.

На сайті ДТЕК зазначається, що у частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів відбуваються відключення, згідно із стабілізаційними графіками (графік погодинних відключень).

Попердження від Укргідрометцентру

До кінця доби 14 березня у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Про це попередили в Укргідрометцентрі.

Під час сильного вітру необхідно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поряд із ними автотранспорт.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018.

У випадку травмування людей варто негайно інформувати екстрені служби: 101 або 103.

Телефон КАРС: 044 430 3713.

Нагадаємо, 15 березня у Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 0-2° тепла, а вдень піднімуться до +11-13°.

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