Приземлення десанту в Києві: Нєбитов розповів про плани росіян

Зі знайдених карт українські силовики побачили, що далі в планах у росіян було приземлення десанту в Києві, захоплення центральної частини, встановлення блокпостів.

Скоро виповниться рік, як була деокупована Київщина, але наслідки злочинів "другої армії світу" знаходять та розслідують і досі.

У загарбників були плани - за три дні окупувати Київ. Головне завдання було - висадити десант в аеропорту Гостомель. Його захищали нацгвардійці, далі окупантам дала "прикурити" артилерія.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів очільник поліції Київської області генерал Андрій Нєбитов.

"Можливості приземлитися окупантам не дали. По знайдених картах ми бачили, що далі в планах у росіян було приземлення десанту в Києві, захоплення центральної частини, встановлення блокпостів. До суботи (26 лютого 2022 року - ред.) вони планували здійснити все це", - зазначив генерал.

Нагадаємо, Нєбитов повідомив, чи можливий другий похід на Київ з боку російської армії.

Як українські бійці зламали план Росії "Київ за три дні" | Микола Мішакін

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