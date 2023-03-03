Приземлення десанту в Києві: Нєбитов розповів про плани росіян

Зі знайдених карт українські силовики побачили, що далі в планах у росіян було приземлення десанту в Києві, захоплення центральної частини, встановлення блокпостів.
Скоро виповниться рік, як була деокупована Київщина, але наслідки злочинів "другої армії світу" знаходять та розслідують і досі.
У загарбників були плани - за три дні окупувати Київ. Головне завдання було - висадити десант в аеропорту Гостомель. Його захищали нацгвардійці, далі окупантам дала "прикурити" артилерія.
Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів очільник поліції Київської області генерал Андрій Нєбитов.
"Можливості приземлитися окупантам не дали. По знайдених картах ми бачили, що далі в планах у росіян було приземлення десанту в Києві, захоплення центральної частини, встановлення блокпостів. До суботи (26 лютого 2022 року - ред.) вони планували здійснити все це", - зазначив генерал.
Нагадаємо, Нєбитов повідомив, чи можливий другий похід на Київ з боку російської армії.
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