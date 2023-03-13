Повітряну тривогу оголосили у кількох українських областях (мапа)

Станом на 05:41 13 березня 2023 року повітряна тривога оголошена у кількох областях України.

Зокрема, йдеться про Харківську, Полтавську, Сумську, Луганську області та автономну республіку Крим.

Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях, не забувайте про правило "двох стін", слідкуйте за повідомленнями офіційної влади.

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Нагадаємо, що після оголошення повітряної тривоги на Харківщині, згідно з повідомленнями у соціальних мережах, пролунали вибухи.

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