Повітряну тривогу оголосили у кількох українських областях (мапа)

Повітряна тривога лунає у низці українських областей.
Станом на 05:41 13 березня 2023 року повітряна тривога оголошена у кількох областях України.
Зокрема, йдеться про Харківську, Полтавську, Сумську, Луганську області та автономну республіку Крим.
Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях, не забувайте про правило "двох стін", слідкуйте за повідомленнями офіційної влади.
Нагадаємо, що після оголошення повітряної тривоги на Харківщині, згідно з повідомленнями у соціальних мережах, пролунали вибухи.
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