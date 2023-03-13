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"Оскар-2023": найкращим актором став Брендан Фрейзер

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1066
Час на прочитання
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"Оскар-2023": найкращим актором став Брендан Фрейзер

Брендан Фрейзер / Фото: Associated Press

Актор отримав нагороду за роль у фільмі "Кит".

Щойно в ефірі 95-ої премії "Оскар" стало відомо ім'я володаря нагороди за "Найкращу чоловічу роль". 

Перемогу у номінації здобув актор Брендан Фрейзер за свою роль у фільмі "Кит". Це перша номінація та, відповідно, перша статуетка у кар'єрі 54-річного актора.

За сюжетом стрічки Фрейзер грає викладача університету на ім'я Чарлі, який важить понад 600 фунтів та ледь пересувається. Його життя заточене у маленькій квартирці, куди деколи навідується медсестра та єдина подруга Ліз. Професор покинув свою родину заради коханця та тепер намагається налагодити стосунки з 17-річною донькою.

Також за звання лауреата у номінації "Найкраща чоловіча роль" поборолися Остін Батлер ("Елвіс"), Колін Фаррелл ("Банші Інішеріна"), Білл Наї ("Жити"), Пол Мескаль ("Сонце моє").

Зазначимо, сайт ТСН.ua вів текстову онлайн-трансляцію премії "Оскар-2023" та пильно стежив за усіма подіями на церемонії нагородження.

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Дата публікації
Перегляди
1066
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