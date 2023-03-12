13 березня — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 13 березня, в православному календарі день пам’яті преподобного Василія Декаполіта. Він був учеником і сподвижником Прокопія Декаполіта, монахом в одному з Константинопільських монастирів.

Постраждав під час правління імператора Лева III, коли існувала єресь іконоборства. Просидів разом зі своїм учителем в темниці до смерті імператора. Після цього вийшов з в'язниці і помер через 10 років.

Церковне свято 13 березня — день пам'яті преподобного Іоанна Касіяна Римського

Жив він у IV-V столітті. Касіян був християнським монахом, письменником і теологом. Народився він на території сучасної Румунії, яка тоді належала Римській імперії.

Преподобний вів аскетичне життя, багато подорожував і писав про дисципліну та власний досвід спокуси. Іоанна Касіяна вважають одним із застовників чернецтва в Галії, куди монах перебрався жити.

Прикмети 13 березня

Народні прикмети 13 березня / Фото: Pexels

13 березня йде дощ, то і літо буде дощовим.

Прилетів грак — сніг рано зійде, але літо буде мокрим.

Вже повернулися жайворонки і граки з теплих країв, вже можна не чекати на холоди.

Якщо місяць рогами вниз, буде тепло.

Що завтра не можна робити

Намагайтеся не ділитися своїми планами з іншими людьми, навіть якщо вони з вами близькі. Також не обманюйте, не лайтеся і не лихословте. Дуже важливо не планувати на цей день надто багато справ, вважається, що з ними неможливо буде справитися. До сходу сонця не рекомендовано працювати і виходити з дому.

Що можна робити завтра

В народі 13 березня називали "Василь Крапельник", тому що вже починало капати з дахів. Дівчата цього дня виспівували веснянки, раділи теплу і сонцю. Також пекли спеціальні калачі, які роздавали всім охочим. Вважалося, якщо з'їсти такий калач натщесерце, то будеш щасливим.

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