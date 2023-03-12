13 марта — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 13 марта, в православном календаре день памяти преподобного Василия Декаполита. Он являлся учеником и сподвижником Прокопия Декаполита, монахом в одном из Константинопольских монастырей.

Пострадал во время правления императора Льва III, когда существовала ересь иконоборчества. Просидел вместе со своим учителем в темнице до смерти императора. После этого вышел из тюрьмы и скончался спустя 10 лет.

Церковный праздник 13 марта – день памяти преподобного Иоанна Касияна Римского

Жил он в IV-V веке. Кассиан был христианским монахом, писателем и теологом. Родился он на территории современной Румынии, принадлежавшей тогда Римской империи.

Преподобный вел аскетическую жизнь, много путешествовал и писал о дисциплине и собственном опыте искушения. Иоанна Касияна считают одним из основателей монашества в Галлии, куда монах перебрался жить.

Приметы 13 марта

Народные приметы 13 марта / Фото: Pexels

13 марта идет дождь, и лето будет дождливым.

Прилетел грач — снег рано сойдет, но лето будет мокрым.

Уже вернулись жаворонки и грачи из теплых краев, уже можно не ждать холодов.

Если луна рогами вниз, будет тепло.

Что завтра нельзя делать

Старайтесь не делиться своими планами с другими людьми даже если они с вами близки. Также не обманывайте, не ругайтесь и не злословьте. Очень важно не планировать на этот день слишком много дел, считается, что с ними невозможно будет справиться. До восхода солнца не рекомендуется работать и выходить из дома.

Что можно делать завтра

В народе 13 марта называли "Василий Кропельник", потому что уже начинало капать с крыш. Девушки в этот день распевали веснушки, радовались теплу и солнцу. Также пекли специальные калачи, которые раздавали всем желающим. Считалось, если съесть такой калач натощак, то будешь счастлив.

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