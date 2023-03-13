Таропрогноз на 13-19 марта 2023: что карты нам предвещают

Карты Таро работают с нашим подсознанием, поскольку она говорит с нами не словами, а через символы и знаки. Этот инструмент для гадания охотно дарит нам подсказки судьбы. А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз на неделю – 13-19 марта 2023 года – от мастера Таро Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Пятерка кубков"

Эта карта свидетельствует о потерях, разочарованиях, смешанных чувствах, жалости. Также она повествует о разбитом сердце, сожалении об упущенных возможностях, принятии происходящего, эмоциональном сопротивлении изменениям, желании изменить прошлое, внутренних вызовах, помощи друзей в горе.

Возможно, вы потеряли то, за что не держались очень сильно. Эта карта может показаться отрицательной, но и есть и положительная сторона, – вы избавились от чего-то ненужного. Эта карта представляет собой проекцию наших страхов и сомнений по поводу того вопроса, который нас сейчас беспокоит. Карта свидетельствует об освобождении от привязанностей. Однако не бойтесь потерять одну вещь, чтобы ее заменила другой. Вы можете потерять и ключи от дома, а можете – и мечты, возможности или отношения с кем-то. Но не беспокойтесь: перед вами откроются новые возможности и взгляды на вещи.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Шестерка кубков"

Эта карта Таро свидетельствует о ностальгии, связи с друзьями и определенной инфантильности. Для того чтобы успешно двигаться дальше признайте своего внутреннего ребенка. Положительно относитесь к жизни, переставайте ностальгировать по прошлому, помни о наивности и простодушии, примирении и игривости.

Нужно найти юношеский максимализм, давно потерянный на жизненном пути. Не живите прошлым. Прекратите полагать, что не стоит брать ответственность за свой выбор. Эта карта предполагает положительное отношение к другим людям, щедрость и свои наилучшие намерения.

В то же время, не следует цинично напоминать себе, что кроме великодушия и всепрощения, но в жизни есть еще злоба, ненависть и насилие.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Паж мечей"

Эта карта говорит о внимательности, готовности к действиям, логике и остром разуме, мудрости, которая основана на опыте, выражении своих планов, поиске фактов, озвучении своих планов, новых идеях, честном взгляде на жизнь, молодости души.

Однако в то же время следует быть готовыми к испытаниям судьбы. Они могут быть непредсказуемыми, но сейчас следует ожидать любого решения событий. Продемонстрируйте силу собственного ума. Нужно научиться решать сложные задачи и испытывать силу воли. Следует увидеть истину, противодействовать страхам.

Учитесь дальше и сохраняйте здравое мышление. Уверенно смотрите в будущее. Иногда следует спросить совета у других.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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