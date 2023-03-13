З Днем ангела Марини: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Коли іменини у Марини?

Іменини Марини 2023 року за православним календарем святкують: 13 березня і 30 липня.

З дитинства Марина знає собі ціну і усвідомлює свою красу. Інколи може мати трішки завищену самооцінку. В дорослому віці починає цінувати увагу, любить слухати компліменти. У шлюбі завжди цінує вірність.

Привітання з Днем ангела Марини проза та вірші

Мила наша Мариночка! Бажаємо тобі райдужних днів та прекрасного настрою. Нехай щастя, захоплення та посмішка ніколи не залишають тебе. Живи весело і з оптимізмом дивись на світ. Не пускай у своє серце негаразди, смуток та тугу. Нехай у твоїй душі завжди співає весна і дзюрчать струмки. З днем ангела!

З днем ангела, Марино: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Вітаю з Днем ангела, Марино!

Щаслива будь, співай, танцюй, радій!

Будь, як ти є! Ти - просто молодчина!

І мрії збудуться, ти тільки більше мрій!

Хай буде в тебе все - кохання, гроші,

Гармонія в душі і в тілі лад,

Хай буде в тебе все, що є хороше!

І щайстя неймовірний зорепад!

З днем ангела, Марино: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Марина, прийми мої щирі вітання! Бажаю тобі жити в світі, наповненому гармонією і добротою. Нехай щоранку зі сходом сонця в твоє життя вливається потік радісних подій, змушуючи вірити в чудеса і мріяти про нездійсненні бажання. Люби, сподівайся і вір, і все, що задумала, обов'язково збудеться.

З днем ангела, Марино: картинки / Фото: ТСН.ua

***

З днем ​​ангела, Марино,

Будь завжди такою ж милою,

Пустотливий, неповторною,

Доброї, ніжною, щасливою.

Насолоджуйся життям цієї,

Ніколи не знай печалі,

Щоб всі твої світанки

Лише любов'ю зігрівали!

З днем ангела, Марино: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Мариночка, прийми мої вітання, а заодно і побажання величезного і бурхливого, як море, щастя! Марина, нехай твоє серце вірить в чудеса. Нехай в твоєму житті відбуваються тільки хороші події. Нехай в твою сторону дме тільки Добрий Вітер кращих змін!

З днем ангела, Марино: картинки

***

Зі святом, Марина,

Смачного життя, як малина

Обожнювання, любові,

Здійснення мрії!

Нехай спирається все в руках,

І виходить у справах,

Нехай в будинку, і в роботі

Не буде ні турботи.

Добра і оптимізму,

Звершення примх,

Побільше сміху і посмішок,

А в житті, щоб без помилок!

З днем ангела, Марино: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Дорога Марино, дозволь привітати тебе сьогодні, цього чудового дня! На честь свята хочу від душі побажати тобі душевної гармонії, внутрішнього зросту, сміливих ідей та їх втілення, натхнення та виконання кожної, навіть найдивовижнішої мрії. Адже ти, Марино, гідна всього найкращого та найпрекраснішого! Вітаю!

З днем ангела, Марино: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Моя прекрасна Марино,

Твої сьогодні іменини,

Хочу удачі побажати,

Тобі не варто сумувати,

Завжди веселою лишайся,

Рідним близьким посміхайся,

Нехай любов прекрасна буде,

Нехай тебе цінують люди!

З днем ангела, Марино: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Мариночко, сонечко, нехай все в твоєму житті буде відмінно, адже ти заслуговуєш всього самого найкращого! Бажаю тобі багато променистих щирих посмішок, невичерпного щастя, вічної любові і багато-багато яскравих подій! Нехай в твоїй душі вічно будуть гармонія, добро і позитив! Завжди будь улюбленицею удачі і досягай всіх своїх цілей!

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