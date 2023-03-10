Коли день ангела у Марини 2023 року: в які дати вітати дівчат з цим іменем

Гарне й милозвучне ім'я Марина дуже поширене в Україні. Читайте в матеріалі ТСН.ua, що воно означає і коли 2023 року Маринки святкуватимуть свій день ангела.

Що означає ім'я Марина

Ім'я походить від латинського слова "марінус", що означає "морський".

Скорочені та пестливі форми імені Марина: Мариночка, Маріша, Маринка, Марінушка, Маренька, Маруся, Марічка, Марун.

Вважається, що жінки на ім'я Марина завжди знають свою ціну, більшість вчинок роблять обдумано. З раннього дитинства буває об'єктом поклоніння. В шлюбі зазвичай шукає собі матеріального забезпечення і спокою. Також Маринам потрібні постійні компліменти та багато уваги.

Коли день ангела Марини 2023 року за церковним календарем

Дівчата з милозвучним іменем Марина святкують день ангела тричі на рік. За церковним православним календарем, це будуть такі дати:

13 березня 2023 року — Церква вшановує пам'ять преподобних Марини і Кіри, які були сестрами та жили в IV столітті в місті Берія (Мала Азія). Коли сестри досягнули повноліття, то залишили батьківський дім і почали жити у печері самітницями. Вони носили на тілах важкі вериги та постійно молилися. Так подвизалися Марина і Кіра сорок років, а своє самотнє життя закінчили для того, щоб поїхати до Єрусалиму і поклонитися Гробу Господньому.

30 липня 2023 року — віряни моляться до Марини Антіохійської, яка була римською дівою-християнкою та святою мученицею. Про її життя не збереглося точних відомостей. Відомо лише, що жила вона за часів правління імператора Діоклетіана, виховувалася нянькою-християнкою і отримала хрещення. Вирішила Марина жити цнотливим життям, тому відмовилась стати дружиною римського префекта. Перенесла чимало страждань, в тому числі і спалення на вогні. Остаточно була страчена відрубанням голови.

24 серпня 2023 року — вшанування пам'яті Марини Андріївни.

Не забудьте привітати з днем ангела всіх знайомих і близьких Марин та побажати їм тепла, радості, щастя, сімейного благополуччя і гарної долі.

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