Таропрогноз на весну 2023 року: що карти нам віщують

Карти Таро зараз є нормальним явище у нашому житті. Але ще кілька десятиліть тому вони сприймалися у вигляді інструменту Сатани. Водночас найбільша іронія полягає у тому, що на картах Таро поруч з язичницькими символами, є чимало й християнських зображень. А загалом вивчати, що ж намальовано на картах Таро та який зміст за цим ховається, - можна роками та десятиліттями.

Пропонуємо дізнатися, що очікує вас навесні 2023 року за допомогою тарологічного прогнозу від майстрині Таро Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта весни "Шістка жезлів"

Це - карта перемоги. Вона свідчить про гордощі, нагороди та визнання. Ви опинитеся у центрі уваги та почуєте хороші новини. Хоча й не виключено, що вас заповнить бажання всіх підлаштовувати під себе.

Це - карта абсолютного тріумфу. Також вона підказує, що не варто займатися самомилуванням, інакше ви скоро впадете з вершини. Додайте трішки смирення, але не відступайте зі своїх позицій. Уважно дивіться вперед, бо будь-яка справа може бути небезпечною. Підтвердить своє право бути першим. Але будьте обережними, адже гордість може заважати вам дивитися правді у вічі.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта весни "Лицар мечів"

Ця карта свідчить про самовпевненість, щирість, імпульсивність, необережну критику, нетерплячість, нетактовність та власні знання. Вона розповідає про аналіз ситуації та відмову від почуттів. Зараз мав потрібно направити всю вашу енергію на аналіз ситуації, що склалася. Можливо, вам потрібно оперативно розібратися з ситуацією, але поспішність позбавить вас гостроти сприйняття та тверезості оцінки ситуації. Вам буде здаватися, що у вас вистачає впливу та розуму, щоб змусити інших виконувати ваші вказівки.

Зараз у вас навряд чи складуть гарні стосунки з оточенням. Ваші колеги не підтримають ваші пропозиції або кинуться у нову авантюру, не послухавши ваших порад.

Зараз вам потрібна більша впевненість у собі, щоб частіше висловлювати вашу думку, сміливо зустрічати критику і не думати про те, як інші люди ставляться до вашої справи. Будьте об'єктивними зараз. Вами буде керувати розум, а не почуття.

Прогноз Таро на фінанси та гроші

Карта весни "Диявол"

Ця карта повідомляє про рабство через гроші, матеріалізм, життя в брехні, спокуси тощо. Вона свідчить про бажання коштів та влади, несвідомі інфантильні реакції, відмову від контролю, маніпуляції оточенням, обмеженість мислення.

Наш власний внутрішній диявол є причиною більшості наших проблем, які викликані відсутністю усвідомленням власних дій та ілюзіями. Ця карта змушує нас усвідомити межі власних можливостей, усвідомити свої дії та дії інших осіб. Пам'ятайте, що нас сковують й вузькість мислення або очікування інших людей. Це говорить справжній диявол всередині нас.

Зараз ви по руках та ногах зв'язані своїми страхами, переконаннями або згубною ситуацією. Ви можете не помічати правди, настільки вас засліплюють ілюзії. Вас не повинні обдурювати брехливі цінності. Зараз потрібно перевірити ваші переконання, точку зору та мету у житті.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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