"Оскар-2023": лучшим актером стал Брендан Фрейзер

Как только в эфире 95-й премии "Оскар" стало известно имя обладателя награды за "Лучшую мужскую роль".

Победу в номинации одержал актер Брендан Фрейзер за свою роль в фильме "Кит". Это первая номинация и, соответственно, первая статуэтка в карьере 54-летнего актера.

Brendan Fraser accepts the Best Actor Oscar for his incredible performance in 'The Whale' #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/ofuc00ckv3 — The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023

По сюжету фильма Фрейзер играет преподавателя университета по имени Чарли, который весит более 600 фунтов и едва передвигается. Его жизнь заточена в маленькой квартирке, куда иногда наведывается медсестра и единственная подруга Лиз. Профессор покинул свою семью ради любовника и теперь пытается наладить отношения с 17-летней дочерью.

Также за звание лауреата в номинации "Лучшая мужская роль" сразились Остин Батлер ("Элвис"), Колин Фаррелл ("Банши Инишинина"), Билл Наи ("Жить"), Пол Мескаль ("Солнце мое").

Отметим, сайт ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию премии "Оскар-2023" и внимательно следит за всеми событиями на церемонии награждения.

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