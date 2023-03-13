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"Оскар-2023": лучшим актером стал Брендан Фрейзер

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
550
Время на прочтение
1 мин
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"Оскар-2023": лучшим актером стал Брендан Фрейзер

Брендан Фрейзер / Фото: Associated Press

Актер получил награду за роль в фильме "Кит".

Как только в эфире 95-й премии "Оскар" стало известно имя обладателя награды за "Лучшую мужскую роль".

Победу в номинации одержал актер Брендан Фрейзер за свою роль в фильме "Кит". Это первая номинация и, соответственно, первая статуэтка в карьере 54-летнего актера.

По сюжету фильма Фрейзер играет преподавателя университета по имени Чарли, который весит более 600 фунтов и едва передвигается. Его жизнь заточена в маленькой квартирке, куда иногда наведывается медсестра и единственная подруга Лиз. Профессор покинул свою семью ради любовника и теперь пытается наладить отношения с 17-летней дочерью.

Также за звание лауреата в номинации "Лучшая мужская роль" сразились Остин Батлер ("Элвис"), Колин Фаррелл ("Банши Инишинина"), Билл Наи ("Жить"), Пол Мескаль ("Солнце мое").

Отметим, сайт ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию премии "Оскар-2023" и внимательно следит за всеми событиями на церемонии награждения.

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Дата публикации
Просмотры
550
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