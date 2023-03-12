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"Оскар-2023": текстовая онлайн-трансляция церемонии

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
468
Время на прочтение
1 мин
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"Оскар-2023": текстовая онлайн-трансляция церемонии

Фото: Getty Images

В Лос-Анджелесе наконец-то объявят лауреатов 95-й церемонии награждения "Оскара".

Вскоре отгремит самое главное событие в мире кино – церемония награждения премии "Оскар-2023". Уже совсем скоро в театр Dolby, где по традиции проходит мероприятие, начнут приходить именитые звезды Голливуда.

Видеотрансляция церемонии состоится на канале ABC. Между тем, сайт ТСН.ua ведет текстовую трансляцию и тщательно следит за ходом событий, чтобы первым сообщить о лауреатах премии, а также о самых главных событиях, которые будут на "Оскаре-2023".

Статья из подборки новостей:
Оскар 2023
Дата публикации
Просмотры
468
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