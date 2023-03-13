"Оскар-2023": текстова онлайн-трансляція церемонії

Вже незабаром відгримить найголовніша подія у світі кіно – церемонія нагородження премії "Оскар-2023". Вже зовсім скоро до театру Dolby, де за традицією минає захід, почнуть приходити імениті зірки Голлівуду.

Відео-трансляція церемонії відбудеться на каналі ABC. Тим часом сайт ТСН.ua веде текстову трансляцію та ретельно стежить за перебігом подій, щоб першим повідомити про лауреатів премії, а також про найголовніші події, які будуть на "Оскарі-2023".