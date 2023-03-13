Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Оскар-2023": текстова онлайн-трансляція церемонії

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
729
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Оскар-2023": текстова онлайн-трансляція церемонії

Фото: Getty Images

У Лос-Анджелесі нарешті оголосять лауреатів 95-ї церемонії нагородження "Оскара".

Вже незабаром відгримить найголовніша подія у світі кіно – церемонія нагородження премії "Оскар-2023". Вже зовсім скоро до театру Dolby, де за традицією минає захід, почнуть приходити імениті зірки Голлівуду.

Відео-трансляція церемонії відбудеться на каналі ABC. Тим часом сайт ТСН.ua веде текстову трансляцію та ретельно стежить за перебігом подій, щоб першим повідомити про лауреатів премії, а також про найголовніші події, які будуть на "Оскарі-2023".

Стаття з добірки новин:
Оскар 2023
Дата публікації
Перегляди
729
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація