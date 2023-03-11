Від сповіщення про тривоги до знищення ворога на позиціях: українські ІТівці за рік війни вразили світ розробками

Повномасштабна війна активно сприяла розвитку українського military-tech, яке охоплює різні сфери для оборони держави. Головні напрямки - робототехніка, технології доповненої реальності і програмне забезпечення для військових. Все допомагає війську швидше і вправніше нищити ворога.

“Україна досягла здешевленої версії того, на що Пентагон витратив десятиліття та мільярди доларів, прагнучи об'єднати розвіддані в одну цифрову мережу”, - описує ефективність програм, які використовують українці, видання The Wall Street Journal.

Зокрема йдеться про створення Delta, яку Кабмін 4 лютого офіційно схвалив до використання в оборонному секторі. Завдяки додатку користувач може бачити всю інформацію про ворожий об'єкт, що збирається з десятків джерел – радіоперехоплень, даних безпілотників, знімків супутників, тощо. Українські військові наголошують, що саме Delta допомогла відправити на дно крейсер "Москва". Програму у 2015 році створила група волонтерів, відтоді розробка вже мала понад 30 оновлень.

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Ще одне технологічне рішення, яке використовує більшість артилеристів, називається "Кропива". Якщо раніше координати цілі передавали по рації, а артилеристи мали вручну розрахувати необхідні дані для завдання удару, то зараз все простіше. Розвідники вносять координати у додаток, а найближча батарея артилеристів отримує інформацію та відкриває вогонь. Нова технологія допомогла зменшити час, необхідний на поразку, у 5 разів, і суттєво підняла точність ударів.

Та війна точиться не лише на полі бою - хакери беззупину атакують зокрема міністерства оборони. Тож це породило ще одну армію, яка стала на захист кібербезпеки. Із 300 тисяч IT-фахівців понад 200 тисяч мають приналежність до IT-волонтерства, зазначають у ІТ Ukraine. "Спеціалісти з 95% компаній, що працюють у нашій країні, приєдналися до ІТ-армії. Це потужна сила, тому українці не лише відчувають захист від кібератак ворога, а й самі завдають ударів по ворожих об'єктах у кіберпросторі", – каже виконавчий директор Асоціації Костянтин Васюк.

Вже рік українські розробники працюють над рішеннями, які допомагають ЗСУ здобути технологічну перевагу над ворогом. На третій день після вторгнення Росії про створення кібервійськ заявили в Мінцифрі, зараз в них налічується до 250 тисяч фахівців з різних країн.

Окрім IT-армії волонтери почали долучатись до створення інших проєктів, які допомагають, не лише військовий, але і цивільному населенню під час війни.

Лише в одна із IT-компаній EPAM за 2022 рік реалізувала 15 проєктів, спрямованих на захист органів влади, підтримку захисників та волонтерів. Одним із найважливіших є логістична платформа Сustoms.help.gov.ua, який розробили на запит Офісу президента. "За рік до України завезли понад мільйон тонн гуманітарного вантажу. Через велику кількість запитів від волонтерів виникла потреба у спеціальному сервісі. Онлайн-платформа дозволяє контролювати надходження гуманітарної допомоги. Розробка спростила процес оформлення гуманітарних вантажів, завдяки чому декларування онлайн стало швидшим у 2-3 рази- каже керівник регіонального офісу EPAM Сергій Гаращук.

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Ще один корисний для країни проєкт – платформа для аграріїв Аgrostatus.org. У Міністерстві агрополітики зазначають, що посівна-2022 стала найскладнішою за 30 років. Перед її стартом треба було розуміти стан агросектору та плани українських фермерів. Саме в цьому допомогла створена платформа.

Команди ж YouControl, Artellence та СБУ створили додаток «Тих, хто», який допомагає ідентифікувати людей, які проходять через блокпости. Розробка оцінює відповідність фотографії у паспорті, паралельно перевіряє бази розшуку, реєстри терористів та колаборантів. Система працює з відкритими даними та не зберігає особисті дані.

Інше українське рішення Green Night може перетворити смартфон на прилад нічного бачення, а додаток е-ППО дозволяє користувачам передати ЗСУ координати знаходження російських безпілотників.

Однак найпершим та найпопулярнішим застосунком в Україні є «Повітряна тривога». Програма дозволяє отримувати повідомлення про різні види повітряних тривог у конкретному регіоні. У Мінцифрі підрахували, що додаток завантажили понад 5 мільйонів українців.

До речі, найпопулярніший державний застосунок “Дія”, який полегшив життя багатьом українцям, його також починали створювати як волонтерський проєкт. Наразі 18 мільйонів українців активно користуються ним. Ця розробка вже зацікавила близько 10 розвинених країн, які планують оцифрувати частину державних послуг. Українські ІТ-експерти бачать схожу тенденцію і в "оборонних програмах", зазначаючи, що на міжнародних форумах європейські колеги активно вивчають досвід та поради українців.

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