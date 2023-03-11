У Дніпрі дістали з-під криги тіло жінки

У Дніпрі рятувальники дістали з-під криги тіло загиблої жінки.

Про це йдеться на сайті ДСНС Дніпропетровщини.

На штучній водоймі у Новокодацькому району Дніпра під кригою побачили тіло людини. На місце події викликали водолазів-рятувальників.

Тіло було на глибині 3 метрів, у 20 метрах від берега.

За допомогою водолазного спорядження, його вилучили з водойми. Загиблою виявилась 45-річна жінка. Тіло передали співробітникам поліції.

Нагадаємо, на київській водоймі рибалка провалився під кригу і загинув.

Також ТСН.uа інформував, що в Одесі чоловік, ризикуючи власним життям, намагався врятувати собаку й сам провалився під кригу. Рятувальникам довелося витягати з крижаної пастки і собаку, і чоловіка.

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