У Дніпрі дістали з-під криги тіло жінки

Тіло загиблої передали співробітникам поліції.
У Дніпрі рятувальники дістали з-під криги тіло загиблої жінки.
Про це йдеться на сайті ДСНС Дніпропетровщини.
На штучній водоймі у Новокодацькому району Дніпра під кригою побачили тіло людини. На місце події викликали водолазів-рятувальників.
Тіло було на глибині 3 метрів, у 20 метрах від берега.
За допомогою водолазного спорядження, його вилучили з водойми. Загиблою виявилась 45-річна жінка. Тіло передали співробітникам поліції.
Нагадаємо, на київській водоймі рибалка провалився під кригу і загинув.
Також ТСН.uа інформував, що в Одесі чоловік, ризикуючи власним життям, намагався врятувати собаку й сам провалився під кригу. Рятувальникам довелося витягати з крижаної пастки і собаку, і чоловіка.
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