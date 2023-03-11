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В Днепре достали из-под льда тело женщины

В Днепре достали из-под льда тело женщины

Фото: pixabay.com

Тело погибшей передали сотрудникам полиции.

В Днепре спасатели извлекли из-под льда тело погибшей женщины.

Об этом говорится на сайте ГСЧС Днепропетровщины.

На искусственном водоеме в Новокодакском районе Днепра под льдом увидели тело человека. На место происшествия вызвали водолазов-спасателей.

Тело было на глубине 3 метров, в 20 метрах от берега.

С помощью водолазного снаряжения его изъяли из водоема. Погибшей оказалась 45-летняя женщина. Тело передали сотрудникам полиции.

Напомним, на киевском водоеме рыбак провалился под лед и погиб.

Также ТСН.ua информировал, что в Одессе мужчина, рискуя собственной жизнью, пытался спасти собаку и сам провалился под лед. Спасателям пришлось вытаскивать из ледяной ловушки и собаку, и мужчину.

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