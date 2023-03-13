"Оскар-2023": найкращим фільмом визнали "Все завжди і водночас"

Щойно у прямому ефірі церемонії нагородження "Оскар-2023" оголосили назву фільму, який отримав золоту статуетку від Кіноакадемії.

Престижна нагорода дісталася стрічці "Все завжди і водночас".

За сюжетом, головна героїня Евелін, яка народилася в Китаї, намагається впоратися з усіма своїми обов’язками у США. Вона піклується про літнього батька, чоловіка, доньку та ще й має керувати усім рахунками родини. Несподівано Евелін відкриває для себе паралельний світі, у яких проживає інші життя. Подорожуючи мультивсесвітом, героїня опановує нові навички та отримує необхідні у реальному життя знання.

Головну роль у фільмі виконала акторка Мішель Єо. Також до акторського складу приєдналися Джеймі Лі Кертіс, Джонатан Ке Кван та інші.

Нагадаємо, що сайт ТСН.ua пильно стежив за перебігом церемонії у текстовій онлайн-трансляції, аби першим повідомити усі подробиці кінопремії.

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