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На Харківщині пролунали вибухи - соцмережі

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
4109
Час на прочитання
1 хв
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На Харківщині пролунали вибухи - соцмережі

Фото: ТСН.ua

Під ранок 13 березня у Харківській області пролунали вибухи

У Харківській та Полтавській області оголошена повітряна тривога. 

"Попередньо було пущено одну ракету, але вона вже впала в області", - повідомляють у соцмережах. Наразі немає підтвердження цієї інформації. 

Перебувайте у безпеці, не забувайте про правило "двох стін". 

Дотримуйтеся особистої безпеки. 

Нагадаємо, що через ракетний удар по Харківщині понад пів мільйона жителів не мали електрики. Проте наразі ситуація вже покращилася. 

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Перегляди
4109
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