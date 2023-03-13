На Харківщині пролунали вибухи - соцмережі

Під ранок 13 березня у Харківській області пролунали вибухи
У Харківській та Полтавській області оголошена повітряна тривога.
"Попередньо було пущено одну ракету, але вона вже впала в області", - повідомляють у соцмережах. Наразі немає підтвердження цієї інформації.
Перебувайте у безпеці, не забувайте про правило "двох стін".
Дотримуйтеся особистої безпеки.
Нагадаємо, що через ракетний удар по Харківщині понад пів мільйона жителів не мали електрики. Проте наразі ситуація вже покращилася.
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