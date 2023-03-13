"Оскар-2023": найкращою акторкою стала Мішель Єо

Довгоочікувану статуетку вона отримала за роль у фільмі "Все завжди і водночас".

Щойно американська кіноакадемія у прямому ефірі назвала ім'я найкращої акторки року.

"Оскар" дістався акторці Мішель Єо. Золоту статуетку зірка отримала за роль у фільмі "Все завжди і водночас". Для 60-річної Мішель ця нагорода від Кіноакадемії стала першою в кар'єрі.

Як зазначає Мішель, вона стала першою за всю історію кінопремії номінаткою-азіаткою в категорії "Найкраща жіноча роль".

Michelle Yeoh accepts the Oscar for Best Actress for her outstanding performance in 'Everything Everywhere All At Once' #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/fIDMBH1rEy — The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023

Разом з у номінації "Найкраща жіноча роль" також змагалися Кейт Бланшетт ("Тар"), Ана де Армас ("Блондинка"), Андреа Райсборо ("Заради Леслі") та Мішель Вільямс ("Фабельмани").

Глядачі могли побачити Мішель у таких відомих стрічках, як "Шалено багаті азійці", "Шан-Чі та легенда десяти кілець", а також "Тигр підкрадається, дракон ховається".

Нагадаємо, що сайт ТСН.ua пильно стежив за перебігом церемонії у текстовій онлайн-трансляції та поділився усіма подробицями кінопремії "Оскар-2023".

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