Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Оскар-2023": найкращою акторкою стала Мішель Єо

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
616
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Оскар-2023": найкращою акторкою стала Мішель Єо

Мішель Єо / Фото: Associated Press

Довгоочікувану статуетку вона отримала за роль у фільмі  "Все завжди і водночас".

Щойно американська кіноакадемія у прямому ефірі назвала ім'я найкращої акторки року. 

"Оскар" дістався акторці Мішель Єо. Золоту статуетку зірка отримала за роль у фільмі "Все завжди і водночас". Для 60-річної Мішель ця нагорода від Кіноакадемії стала першою в кар'єрі.

Як зазначає Мішель, вона стала першою за всю історію кінопремії номінаткою-азіаткою в категорії "Найкраща жіноча роль".

Разом з у номінації "Найкраща жіноча роль" також змагалися Кейт Бланшетт ("Тар"),  Ана де Армас ("Блондинка"), Андреа Райсборо ("Заради Леслі") та Мішель Вільямс ("Фабельмани"). 

Глядачі могли побачити Мішель у таких відомих стрічках, як "Шалено багаті азійці", "Шан-Чі та легенда десяти кілець", а також "Тигр підкрадається, дракон ховається".

Нагадаємо, що сайт ТСН.ua пильно стежив за перебігом церемонії у текстовій онлайн-трансляції та поділився усіма подробицями кінопремії "Оскар-2023".

Читайте також:

Стаття з добірки новин:
Оскар 2023
Дата публікації
Перегляди
616
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація