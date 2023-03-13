"Оскар-2023": лучшей актрисой стала Мишель Йео

Долгожданную статуэтку она получила за роль в фильме "Все всегда и одновременно".

Как только американская киноакадемия в прямом эфире назвала имя лучшей актрисы года.

"Оскар" достался актрисе Мишель Йео. Золотую статуэтку звезда получила за роль в фильме "Все всегда и в то же время". Для 60-летней Мишель эта награда от Киноакадемии стала первой в карьере.

Как отмечает Мишель, она стала первой за всю историю кинопремии номинаткой-азиаткой в категории "Лучшая женская роль".

Michelle Yeoh accepts the Oscar for Best Actress for her outstanding performance in 'Everything Everywhere All At Once' #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/fIDMBH1rEy — The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023

Вместе с в номинации "Лучшая женская роль" также соревновались Кейт Бланшетт ("Тар"), Ана де Армас ("Блондинка"), Андреа Райсборо ("Ради Лесли") и Мишель Уильямс ("Фабельманы").

Зрители могли увидеть Мишель в таких известных лентах, как "Безумно богатые азиатцы", "Шан-Чи и легенда десяти колец", а также "Крадущийся тигр, затаившийся дракон".

Напомним, что сайт ТСН.ua внимательно следит за ходом церемонии в текстовой онлайн-трансляции и делится всеми подробностями кинопремии "Оскар-2023".

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