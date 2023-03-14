Навіщо Україна анонсує контрнаступ ЗСУ: пояснення експерта

Україна незабаром планує почати свій контрнаступ. Однак усі заяви експертів, які лунають – це лише прогнози, оскільки реальні подальші дії ЗСУ знає лише Генштаб.

Про це військовий експерт Олег Жданов сказав у своєму відеоблозі.

За його словами, Україна анонсує свій контрнаступ, що є елементом інформаційної війни. Він наголосив, що йдеться лише про ймовірність дій ЗСУ на тих чи інших напрямках. Натомість лише в Генштабі ЗСУ знають, де і як розпочнеться наш контрнаступ.

"Ми з вами цього не знаємо. Противник цього теж не знає. Якби він точно знав – то ми б уже бачили його реакцію в плані спорудження оборонних споруд", - наголосив військовий експерт.

Натомість окупанти вже риють окопи на деяких напрямках для захисту. А Кремль продовжує налаштовувати своє суспільство на те, що у них "усе йде за планом".

Нагадаємо, радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ключові події у війні мають статися вже 2023 року. Однак це має бути несподіванкою для ворога, тому сьогодні важливо менше говорити про майбутній контрнаступ ЗСУ, щоб мінімізувати ризики.

Своєю чергою, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, чи можуть росіяни своїми підготовчими діями якось стримати контрнаступ ЗСУ, коли той буде вже у дії.

Військовий експерт Владислав Селезньов припускає, що контрнаступ військ України може розпочатися від середини квітня.

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