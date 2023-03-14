Зачем Украина анонсирует контрнаступление ВСУ: объяснение эксперта

Все тезисы экспертов – только предположение, реальные планы ВСУ знает только Генштаб.

Украина в скором времени планирует начать свое контрнаступление. Однако все заявления звучащие от экспертов – это лишь прогнозы, поскольку реальные дальнейшие действия ВСУ знает только Генштаб.

Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в своем видеоблоге.

По его словам, Украина анонсирует свое контрнаступление, являющееся элементом информационной войны. Он подчеркнул, что речь идет только о вероятности действий ВСУ по тем или иным направлениям. Однако только в Генштабе ВСУ знают, где и как начнется наше контрнаступление.

"Мы с вами этого не знаем. Противник этого тоже не знает. Если бы он точно знал — то мы бы уже видели его реакцию в плане строительства оборонительных сооружений", — подчеркнул военный эксперт.

Вместо этого оккупанты уже роют окопы на некоторых направлениях для защиты. А Кремль продолжает настраивать свое общество на то, что у них "все идет по плану".

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ключевые события в войне должны произойти уже в 2023 году. Однако это должно быть неожиданностью для врага, поэтому сегодня важно меньше говорить о предстоящем контрнаступлении ВСУ, чтобы минимизировать риски.

В свою очередь руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, могут ли россияне своими подготовительными действиями как-то сдержать контрнаступление ВСУ, когда тот будет уже в действии.

Военный эксперт Владислав Селезнев предполагает, что контрнаступление войск Украины может начаться с середины апреля.

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