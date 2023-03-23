У Херсоні унаслідок "прильоту" розпочалася пожежа

Розпочалася чергова доба російсько-українського протистояння.

У Херсоні після ворожого "прильоту" розпочалася пожежа.

Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах.

Зауважимо, що вибухи у місті пролунали, коли ще не була оголошена повітряна тривога у низці регіонів на сході країни.

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Нагадаємо, що невдовзі після оголошення повітряної тривоги в Україні, у Краматорську згідно з повідомленням у соціальних мережах пролунали вибухи.

Додамо, що ЗСУ деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року.

Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

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