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У Херсоні унаслідок "прильоту" розпочалася пожежа

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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434
Час на прочитання
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У Херсоні унаслідок "прильоту" розпочалася пожежа

Фото: Про Все - Черкаси

У Херсоні пролунали вибухи.

Розпочалася чергова доба російсько-українського протистояння. 

У Херсоні після ворожого "прильоту" розпочалася пожежа.

Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах. 

Зауважимо, що вибухи у місті пролунали, коли ще не була оголошена повітряна тривога у низці регіонів на сході країни

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Нагадаємо, що невдовзі після оголошення повітряної тривоги в Україні, у Краматорську згідно з повідомленням у соціальних мережах пролунали вибухи

Додамо, що ЗСУ деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року.

Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

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Дата публікації
Перегляди
434
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