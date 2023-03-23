В Херсоне из-за "прилета" начался пожар

В Херсоне раздались взрывы.
Начались очередные сутки российско-украинского противостояния.
В Херсоне после вражеского "прилета" начался пожар.
Об этом сообщают в местных Telegram каналах.
Заметим, что взрывы в городе прогремели, когда еще не была объявлена воздушная тревога в ряде регионов на востоке страны.
Напомним, что вскоре после объявления воздушной тревоги в Украине в Краматорске согласно сообщению в социальных сетях раздались взрывы.
Добавим, что ВСУ деоккупировали правобережную часть Херсонской области в течение лета-осени 2022 года. Областной центр был уволен 11 ноября 2022 года.
Сразу после этого российские войска начали артиллерийские обстрелы Херсона и подконтрольных украинскому правительству районов области.
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