В Херсоне из-за "прилета" начался пожар

Начались очередные сутки российско-украинского противостояния.

В Херсоне после вражеского "прилета" начался пожар.

Об этом сообщают в местных Telegram каналах.

Заметим, что взрывы в городе прогремели, когда еще не была объявлена воздушная тревога в ряде регионов на востоке страны.

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Напомним, что вскоре после объявления воздушной тревоги в Украине в Краматорске согласно сообщению в социальных сетях раздались взрывы.

Добавим, что ВСУ деоккупировали правобережную часть Херсонской области в течение лета-осени 2022 года. Областной центр был уволен 11 ноября 2022 года.

Сразу после этого российские войска начали артиллерийские обстрелы Херсона и подконтрольных украинскому правительству районов области.

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