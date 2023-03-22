Загадковий "вибух" не на жарт переполохав американців: що побачили очевидці

В американському штаті Юта стався загадковий "вибух" у горах.

Так, мешканці міста Дрейпер повідомили, що серед ночі бачили спалах світла і чули гуркіт недалеко від гір Траверс.

Як пише yahoo.com з посиланням на поліцейських, після прибуття на місце події вони нічого не виявили.

Втім, згодом копи заявили, що переглянули кадри з камери дверного дзвінка і дійсно побачили яскравий спалах світла, який супроводжувався гуркотом.

Турист також повідомив, що виявив докази вибуху і правоохоронці обшукали цей район. За декілька днів поліція заявила, що виключила космічне сміття як причину вибуху. На їхню думку, це сталося з вини людини.

Зі свого боку, будівельна компанія, яка виконувала роботи неподалік, підтвердила, що вибух не пов'язаний з їхньою діяльністю.

Правоохоронці попросили зв'язатися з ними усіх, хто має інформацію про підозрілих людей або транспортні засоби в районі гір Траверс тієї ночі.

Нагадаємо, жінка вистрибнула з літака на скейтборді і встановила новий світовий рекорд. Вона каталася на висоті 2,7 км.

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