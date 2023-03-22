Метеорологиня знепритомніла у прямому ефірі – відео

У Лос-Анджелесі метеорологиня знепритомніла у прямому ефірі телеканалу CBS.

Аліссі Карлсон стало зле під час прогнозу погоди о сьомій ранку. Вона не встигла розповісти свій звіт як зненацька стала блідою, очі закотилися та нахилилася перед столом. Потім Алісса впала на підлогу.

Відео інциденту з'явилося в Мережі.

Як пише TMZ, колеги одразу зателефонували 911. Карлсон госпіталізували до лікарні.

Також відомо, що Карлсон уже пережила подібний епізод 2014 року. Її знудило на знімальному майданчику під час прогнозу погоди. У результаті, у неї діагностували захворювання серцевого клапана.

Нагадаємо, у Туреччині трирічний хлопчик шокував, як їздить на спортивному авто. Зейн сів за кермо Ferrari SF90 свого батька та показав майстерклас на гоночній трасі.

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