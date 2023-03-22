Категорія
Цікaвинки
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Метеорологиня знепритомніла у прямому ефірі – відео

Метеорологиня знепритомніла у прямому ефірі – відео

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
1663
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Метеорологиня знепритомніла у прямому ефірі – відео

Фото: скриншот з відео

Інцидент стався під час вранішнього прогнозу погоди.

У Лос-Анджелесі метеорологиня знепритомніла у прямому ефірі телеканалу CBS.

Аліссі Карлсон стало зле під час прогнозу погоди о сьомій ранку. Вона не встигла розповісти свій звіт як зненацька стала блідою, очі закотилися та нахилилася перед столом. Потім Алісса впала на підлогу.

Відео інциденту з'явилося в Мережі.

Як пише TMZ, колеги одразу зателефонували 911. Карлсон госпіталізували до лікарні.

Також відомо, що Карлсон уже пережила подібний епізод 2014 року. Її знудило на знімальному майданчику під час прогнозу погоди. У результаті, у неї діагностували захворювання серцевого клапана.

Нагадаємо, у Туреччині трирічний хлопчик шокував, як їздить на спортивному авто. Зейн сів за кермо Ferrari SF90 свого батька та показав майстерклас на гоночній трасі.

Читайте також:

Дата публікації
Перегляди
1663
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація