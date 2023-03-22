Трирічний хлопчик шокував майстерним дрифтом на Ferrari - відео

Він почав вчитися їздити ще у два роки.

У Туреччині трирічний син мотогонщика Кенана Софуоглу шокував, як їздить на спортивному авто.

Зейн сів за кермо Ferrari SF90 свого батька та показав майстерклас на гоночній трасі.

Відповідне відео з'явилося на сторінці малюка в Instagram.

Оскільки хлопчик ще маленький і не дістає до педалей, його тато модифікував їх та додав сидіння-бустер. Він почав вчитися їздити на машині та мотоциклі у два роки.

Техніка Зейна за кермом приголомшлива: плавні рухи, ідеальне проходження поворотів траси без жодної подряпини. Також хлопчик шокував дрифтом.

На сторінку малюка в Instagram підписалося понад мільйон фоловерів. У дописах хлопчик також хизується, як їздить на мотоциклах.

У коментарях підписники сторінки Зейна не стримують свого захоплення.

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Зауважимо, батько Зейна - п'ятиразовий чемпіон світу зі суперспорту.

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